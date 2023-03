Gilles Rousset hütete einst den Kasten der Équipe Tricolore und arbeitete später für einige große Clubs. Jetzt hilft er dem FLF-Coach.

Fußball

Ehemaliger französischer Nationaltorhüter ist jetzt Co-Trainer von Luc Holtz

Bob HEMMEN Gilles Rousset hütete einst den Kasten der Équipe Tricolore und arbeitete später für einige große Clubs. Jetzt hilft er dem FLF-Coach.

Die FLF-Auswahl hat einen neuen Co-Trainer. Gilles Rousset, der zwischen 1990 und 1992 zwei Länderspiele für Frankreich absolvierte, hat sich den Spielern bereits vorgestellt. Der ehemalige Torhüter stand während seiner aktiven Laufbahn bei Rennes, Sochaux, Lyon und Marseille unter Vertrag. Von 1996 bis 2001 trug Rousset das Trikot des schottischen Clubs Heart of Midlothian, bevor er seine Karriere beendete.



Danach arbeitete der Franzose zunächst als Torwartcoach in Lyon, bevor er Assistenztrainer im Nachwuchsbereich wurde. Dort förderte er unter anderem Christopher Martins. 2019 wurde Rousset Co-Trainer beim chinesischen Erstligisten Beijing Guoan, danach wurde er Assistent in Rennes.

Für die FLF-Auswahl beginnt ein neues Abenteuer Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft kämpft ab Donnerstag in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 um Punkte.

Am Mittwoch reist der 59-Jährige mit der FLF-Auswahl zum ersten Duell der EM-Qualifikation. Am Donnerstag treffen die Luxemburger ab 20.45 Uhr in Trnava auf die Slowakei. Drei Tage später kommt es im Stade de Luxembourg zum Duell mit Portugal.

Ob Rousset auch langfristig Co-Trainer bleiben wird, steht noch nicht fest. Er vertritt zunächst Mario Mutsch, der aktuell als U19-Trainer im Einsatz ist.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.