Basketball

Ehemaliger FLBB-Coach wird Alex Laurents Trainer

Bob HEMMEN Trier freut sich über die Rückkehr einer Trainerlegende, die auch kurz in Luxemburg arbeitete.

Don Beck kehrt als Chefcoach nach Trier zurück. Wie die Gladiators am Donnerstag mitteilten, steht der 69-Jährige kommende Saison beim deutschen Zweitligisten an der Seitenlinie. Beck arbeitete bereits von 1994 bis 2001 in Trier und gilt als erfolgreichster Trainer der bisherigen Vereinsgeschichte.

Don Beck betreute die FLBB-Auswahl 2002 gemeinsam mit Frank Baum (l.). Foto: Bob Trauffler

In Luxemburg war der US-Amerikaner im Jahr 2002 vier Monate als Nationaltrainer tätig. Danach stand er in Oldenburg in der Verantwortung, bevor er in Belgien, den Niederlanden und seit 2010 in Japan arbeitete.

Bei den Gladiators wird Beck unter anderem mit Alex Laurent zusammenarbeiten. Der Leistungsträger der FLBB-Auswahl hatte 2022 einen Zweijahresvertrag in Trier unterschrieben.

