Der ehemalige Luxemburger Fechter Jean Link ist gestorben. Der frühere Jugendweltmeister wurde 81 Jahre alt.

Ehemaliger Fechter Jean Link verstorben

Joé WEIMERSKIRCH Der ehemalige Luxemburger Fechter Jean Link ist gestorben. Der frühere Jugendweltmeister wurde 81 Jahre alt.

Jean Link, ehemaliger Jugendweltmeister im Fechten, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Link kam am 3. September 1938 in Luxemburg zur Welt und entdeckte bereits im Alter von acht Jahren den Fechtsport. Besonders in seiner Jugend machte er auf sich aufmerksam.

1956 belegte er als 18-Jähriger bei den Fecht-Jugendweltmeisterschaften den fünften Rang, zwei Jahre später holte er sogar den Titel. Er hatte damals überraschend den ungarischen Favoriten Jeno Kamuti mit 5:1 bezwungen. Im darauffolgenden Jahr konnte Link seinen Titel in Paris verteidigen. Während des Wettbewerbs musste er keine einzige Niederlage einstecken. Insgesamt nahm er an sechs Jugendweltmeisterschaften teil und erreichte dreimal das Finale.

Militär-Weltmeister und Sportler des Jahres

1959 konnte Link außerdem die Militär-Weltmeisterschaften in Diekirch gewinnen. Im selben Jahr wurde er zu Luxemburgs Sportler des Jahres gewählt.

Jean Link, hier im Jahr 2018, war auch in hohem Alter sportlich aktiv. Foto: Chris Karaba

Ein Jahr später nahm er an den Olympischen Spielen in Rom (I) teil, wo er persönlich eine große Enttäuschung erlebte. Link wollte aufs Podium, musste sich am Ende aber mit Rang 28 zufriedengeben. Ein weiteres Negativerlebnis folgte 1963 bei den Weltmeisterschaften. Link verpasste das Finale und beschloss, seine Karriere zu beenden.

Nun widmete er sich dem Tennis und schaffte den Sprung in die Luxemburger Nationalmannschaft.

Übernahme des Familienbetriebs

1999 wagte er ein Comeback im Fechten und konnte noch im gleichen Jahr den Ü60-Weltmeistertitel feiern. Neben dem Sport hatte Link eine weitere Leidenschaft: Musik. Er eröffnete in den 1960er-Jahren den Jazzclub im Melusina in Clausen.

"Olympia war meine größte Enttäuschung" Jean Link gehörte in den 1950er- und 1960er-Jahren zu den besten Fechtern der Welt. Der 80-Jährige treibt auch heute noch viel Sport.

Nach seiner Sportkarriere übernahm Link das Familiengeschäft seines Vaters: die Kaffeerösterei "Cafés Link". Link baute die Firma später zum Großhandel aus und änderte den Namen zu Link Logistics.

Das "Luxemburger Wort" entbietet den trauernden Angehörigen sein tief empfundenes Beileid.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.