Ehemalige Fußballstars kommen nach Niederkorn

Kevin ZENDER Zum 100. Jubiläum veranstaltet der FC Progrès Niederkorn am 8. Juni unter anderem ein Galaspiel. Nun sind die Namen von fünf ehemaligen Fußballstars bekannt, die an der Partie teilnehmen.

Der FC Progrès Niederkorn feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum. Deshalb veranstaltet der Verein in Zusammenarbeit mit ELA (Europäische Vereinigung gegen Leukodystrophien) am 8. Juni (18 Uhr) ein Galaspiel, in dem ehemalige Spieler des FC Progrès auf eine Allstar-Mannschaft treffen.



Erste Zusagen ehemaliger Fußballstars, die an dieser Begegnung teilnehmen, gibt es bereits. Die früheren portugiesischen Nationalspieler Nuno Gomes, Nuno Valente, der Schweizer Philipp Degen sowie die ehemaligen französischen Nationalspieler Louis Saha und William Gallas werden mit von Partie sein.



Zudem werden die ehemaligen luxemburgischen Nationalspieler Jeff Strasser und Mario Mutsch sowie Ex-Tennisprofi Gilles Muller die Fußballschuhe schnüren.

Tickets können an folgenden Verkaufsstellen erworben werden: im Stade Jos Haupert in Niederkorn, im Lo Stadio - Brasserie in Niederkorn sowie im Sobogusto in Hollerich.