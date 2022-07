Der talentierte Innenverteidiger beendet das Abenteuer Slowakei bereits nach wenigen Monaten. Ihn zieht es nun nach Norddeutschland.

U21-Nationalspieler

Edin Osmanovic unterschreibt bei Kultclub

Erst im Februar hatte Edin Osmanovic seine Karriere als Fußballprofi in der Slowakei begonnen. Doch die Zeit des U21-Nationalspielers beim SKF Sered ist bereits wieder vorbei. In der kommenden Saison wird der Innenverteidiger für den FC St. Pauli auflaufen.

Wie der deutsche Zweitligist mitteilt, soll Osmanovic die Regionalliga-Reserve der Hamburger verstärken. „Ich war sofort überzeugt vom Verein und seiner Infrastruktur. [...] Ich will jetzt eine gute Saison in der Regionalliga spielen und mich dort beweisen, um mich auch für die erste Mannschaft zu präsentieren“, wird der 20-Jährige zitiert.

Vor seiner Zeit im Ausland spielte der Linksfuß für fast drei Jahre in Differdingen. Die Saison in der Regionalliga Nord beginnt am kommenden Wochenende. St. Pauli II spielt zum Auftakt am Sonntag in Lübeck.

