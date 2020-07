E-Sport: Sehnsucht nach Anerkennung

Der neue E-Sport-Verband LESF will die Interessen aller Videospielfans in Luxemburg vertreten. Doch vorher muss die Politik überzeugt werden.

Die Gemeinschaft wächst unaufhaltsam – und steigert damit die Relevanz. Doch damit der E-Sport auch in Luxemburg richtig ankommt, bedarf es eines ganz wichtigen Schrittes. Das sagt Joe Hoffmann, der Vorsitzende des neu gegründeten E-Sport-Verbands in Luxemburg (LESF). „Wir wollen, dass E-Sport in Luxemburg als offizieller Sport anerkannt wird“, erklärt der 30-Jährige.

Die LESF (Luxembourg E-Sports Federation) hat große Ziele, doch für deren Umsetzung ist die Anerkennung durch das Sportministerium der Schlüssel ...