E-Sport: Luxemburg im Konzert der Großen

Die beiden Luxemburger Gianluca di Marco und Steve Wissmann peilen das Viertelfinale der virtuellen Fußball-Europameisterschaft an.

Luxemburg steht in der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft. Beim Lesen dieser Schlagzeile würde sich jeder Luxemburger verwundert die Augen reiben. Doch im richtigen Kontext entspricht sie der Wahrheit. Gianluca di Marco und Steve Wissmann stehen tatsächlich in der EM-Gruppenphase – an der Spielkonsole.

Die beiden waren als Luxemburger Vertreter bei der virtuellen „UEFA eEURO 2020“ im Videospiel „Pro Evolution Soccer 2020“ an den Start gegangen – und haben überzeugt ...