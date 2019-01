Dzeko bespuckt Schiedsrichter

Edin Dzeko sorgte am Mittwochabend für einen echten Eklat: Beim 1:7-Debakel des AS Rom beim AC Florenz sind dem Bosnier die Sicherungen durchgebrannt. Er wurde vom Platz gestellt und wird wohl eine saftige Strafe bekommen.

(dpa) - Dem Bosnier Edin Dzeko droht in Italien nach einer Spuckattacke eine lange Sperre. Der Stürmer hat bei der 1:7-Pleite des Traditionsclubs AS Rom beim AC Florenz am Mittwoch im Pokalviertelfinale dem Schiedsrichter Gianluca Manganiello offensichtlich auf die Brust gespuckt. Der Referee zeigte Dzeko in der 72.' umgehend die Rote Karte. Nun droht dem ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig eine sehr lange Sperre für den Stürmer.



Rom kassierte erstmals seit 1961 mehr als sechs Tore im Pokal ...