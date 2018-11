"Dynamik weiter vorantreiben"

Der Sport ist Teil der Arbeitsgruppen bei den Koalitionsverhandlungen. COSL-Präsident André Hoffmann erkennt eine positive Entwicklung beim Stellenwert des Sports in der Öffentlichkeit.

„Forderungen der Sportbewegung an die neue Regierung“: So lautete ein Punkt der Tagesordnung der Vorstandssitzung des Nationalen Olympischen Komitees am vergangenen Montag. Einen Tag später verschickte das COSL einen fünfseitigen Brief, der elf Forderungen an die neue Regierung enthält, an die Mitglieder der Arbeitsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen sowie an die Presse.



COSL-Präsident André Hoffmann hat in den vergangenen zwei, drei Jahren eine positive Entwicklung beim Stellenwert des Sports in der Öffentlichkeit erkannt, aber der gelernte Jurist weiß auch, dass „die Baustelle nie beendet sein wird“ ...