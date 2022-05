In Österreich fühlt sich Dylan Pereira offensichtlich wohl. Am Samstag feiert er dort seinen nächsten Sieg.

Porsche-Carrera-Cup

Dylan Pereira triumphiert wieder in Spielberg

In Österreich fühlt sich Dylan Pereira offensichtlich wohl. Am Samstag feiert er dort seinen nächsten Sieg.

Dylan Pereira steht erneut ganz oben auf dem Podium. Am Samstag behauptete sich der Luxemburger beim Porsche-Carrera-Cup Deutschland in Spielberg. Auf der Strecke in Österreich triumphierte Pereira bereits fünf Mal, davon vier Mal in diesem Wettbewerb.

Der 24-Jährige war nach einem guten Qualifying an Position zwei ins Rennen gestartet und zog schon in der zweiten Runde am Niederländer Loek Hartung vorbei.

Am Sonntag steht ein weiteres Rennen auf dem Programm.

