Im Rahmenprogramm der Formel-1-Premiere in Saudi Arabien gewann der Luxemburger Rennfahrer die Porsche-Sprint-Challenge in Jeddah.

Dylan Pereira siegt im Jubiläumsrennen

Dylan Pereira kann nach seinen beiden Siegen im Porsche Supercup in Belgien und in der WEC in Bahrain einen weiteren Sieg einfahren. Im Vorfeld des Formel-1-Rennen trat der Luxemburger bei der Porsche-Sprint-Challenge-Middle-East an, wo er kurzfristig für den an Corona erkrankten Deutschen Richard Wagner einsprang.

„Es war ein bisschen chaotisch, mit einem Safety-Car und am Ende einem vorzeitigen Abbruch zwei Runden vor Schluss nach einem weiteren Crash“, beschreibt Pereira den Rennverlauf. „Aber auf diesem einerseits sehr engen, aber doch extrem schnellen Straßenkurs war das wohl fast ein bisschen zu erwarten.“



Der 24-jährige Pereira hat offenbar ein Händchen für Jubiläumsrennen. Foto: ATP

Bereits im Qualifying hatte sich Pereira mit einer halben Sekunde Vorsprung die Pole-Position sichern können.



Es war ein bisschen chaotisch, mit einem Safety-Car und am Ende einem vorzeitigen Abbruch zwei Runden vor Schluss nach einem weiteren Crash. Dylan Perreira

Dass von Pereiras Supercup-Team Lechner Racing organisierte Rennen erfreut sich in der Region großer Popularität und dient vor allem lokalen Talenten als Plattform.



Spontaneinsatz

Eigentlich sei der 24-Jährige hier nur als Instruktor vorgesehen gewesen, um den noch unerfahreneren Piloten ein bisschen zur Seite zu stehen. Als dann aber klar wurde, dass Richard nicht würde fahren können, habe er natürlich sehr gerne die Chance ergriffen, ein paar mehr Rennkilometer zu bekommen, äußert sich der Motorsportler zu seinem unerwarteten Renneinsatz.

Das Kuriose ist, dass der Luxemburger offensichtlich ein Händchen für Jubiläumsrennen hat. Ende August hatte er erst das 300. Rennen des Porsche Supercup in Spa-Francorchamps gewonnen und jetzt das 150. der Porsche-Sprint-Challenge in Jeddah.

