Im dritten Anlauf will Rennfahrer Dylan Pereira endlich den Porsche-Supercup gewinnen. Dafür hat er aus Fehlern der Vergangenheit gelernt.

Porsche-Supercup

Dylan Pereira setzt 2022 alles auf eine Karte

Die blonden Haare sind nicht nur eine modische Veränderung. Die neue Frisur von Rennfahrer Dylan Pereira ist auch ein Symbol für neuen Schwung auf dem Karriereweg. Denn in 2022 will es der 24-Jährige wissen – und endlich den Porsche-Supercup gewinnen. „Ich will jetzt angreifen“, sagt Pereira am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Coque in Kirchberg, „und ich setze meinen ganzen Fokus auf den Supercup“.

Während Pereira spricht, flackern im Hintergrund Rennszenen über die Leinwand. Überholmanöver des Luxemburgers wechseln sich mit Nahaufnahmen, aber auch mit Unfällen ab. Die beiden vergangenen Corona-Jahre waren für Pereira bei weitem keine sportliche Katastrophe, reibungslos liefen sie aber auch nicht.

Zwar erzielte der Porsche-Pilot 2020 mit Rang zwei sein bislang bestes Ergebnis im Supercup, doch der im letzten Rennen verlorene Titelkampf gegen Larry ten Voorde war eine bittere Pille. Im vergangenen Jahr wurde Pereira lediglich Siebter, während der Niederländer ten Voorde erneut gewann. „Ich habe bewiesen, dass ich ganz vorne mitfahren kann“, erklärt Pereira mit ernstem Blick. „Dafür muss ich allerdings weniger Fehler machen.“

Dafür haben er und sein Lechner-Racing-Team bereits vorgesorgt – und den Trainingsaufwand für die kommende Saison massiv hochgeschraubt. Statt bisher um die zehn Testtage wird Pereira in diesem Jahr 24 Mal zu Übungszwecken auf die Strecke gehen. „Das hat uns gefehlt“, ist sich der Luxemburger sicher.

Dylan Pereira unterschreibt eine Miniaturausgabe seines Porsche. Foto: Stéphane Guillaume

Dabei geht es nicht nur um die Performance im Rennen. Denn um ganz vorne zu fahren, muss man auch in der Rennserie, die traditionell unmittelbar vor den Formel-1-Wettkämpfen stattfindet, meist von der Spitze starten. „Auf Platz fünf oder sechs ist die Gefahr viel größer, abgeschossen zu werden“, erläutert Pereira. Auch der Grip auf der Strecke sei schlechter, wenn man einen anderen Wagen vor der Nase hat.

Dass dies auch in der kommenden Supercup-Saison passiert, die Ende April mit dem Rennen im italienischen Imola beginnt, ist nicht unwahrscheinlich. Denn mit ten Voorde und dem Deutschen Dreifach-Sieger Michael Ammermüller (2017-2019) zählen erneut extrem starke Fahrer zur Konkurrenz. „Es wird ein ganz schwieriges Jahr“, weiß auch Pereira.

Sportminister Georges Engel kommt zur Vertragsunterzeichnung in die Coque. Foto: Stéphane Guillaume

Parallel zum Supercup ist der Luxemburger auch beim Porsche-Carrera-Cup Deutschland am Start. Für welches Team Pereira dort hinter dem Steuer des neuen 991 GT3 Cup sitzt, will er noch nicht verraten. Klar ist aber, dass der 24-Jährige nicht mehr so viel zwischen Rennserien und Wagen wechseln will, wie er es 2021 unter anderem mit der Teilnahme an der Langstrecken-WM getan hat.

„Obwohl ich es geschafft habe, mich immer schnell auf ein anderes Auto einzustellen, war das ständige Hin und Her vielleicht doch nicht optimal – wenn man es mit Konkurrenten zu tun hat, die absolute Spezialisten im Porsche-Cup-Auto sind.“ Die erhofften lukrativen Verträge sprangen ebenfalls nicht dabei heraus.

Neue Unterstützung für sein kommendes Ziel bekommt Dylan Pereira nun aus der Heimat. Denn mit der Vertragsunterzeichnung am Mittwoch fährt der frisch gebackene nationale Autosportler des Jahres künftig unter dem Luxemburger Slogan „Let's make it happen“. Sportminister Georges Engel freut sich auf die Zusammenarbeit: „Dylans Resultate sind exzellent, außerdem ist er ein sympathischer Kerl. Er passt perfekt ins Konzept. Wir sind froh, dass wir unser Land mit solch einem Sportler vermarkten können.“

Durch seinen Aufstieg vom Silber- zum Gold-Fahrer des Weltverbands FIA misst sich Pereira im Kampf um Cockpits künftig unter anderem mit finanziell gut aufgestellten Werkspiloten. Auf seine Pläne im Porsche-Supercup soll das allerdings keinen Einfluss haben. „Vielleicht klappt es im dritten Anlauf endlich mit dem Titelgewinn.“ An der Frisur soll es nicht scheitern.

