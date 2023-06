Der Luxemburger Rennfahrer gewinnt beim Porsche Carrera Cup Frankreich in Le Mans. Dabei hat er doppelt Grund zum Feiern.

In Le Mans

Dylan Pereira rast an seinem Geburtstag zum Sieg

Jan MORAWSKI Der Luxemburger Rennfahrer gewinnt beim Porsche Carrera Cup Frankreich in Le Mans. Dabei hat er doppelt Grund zum Feiern.

„Ich will einfach schnell fahren, damit die Werksteams merken, dass ich bereit bin.“ Das hatte Dylan Pereira im LW-Interview gesagt, nachdem er von Porsche trotz seines Gesamtsiegs beim Supercup keinen Vertrag als Werksfahrer bekommen hatte. Nun könnte der Autobauer aus Stuttgart seine Entscheidung bereuen. Denn am Samstag ist der Luxemburger schnell gefahren. Sogar sehr schnell.

Als Gastfahrer beim Porsche Carrera Cup Frankreich war Pereira am Samstag im Rahmenprogramm der 24 Stunden von Le Mans für das Team Mtech Competition an den Start gegangen. Am Ende der zehn Runden auf dem Circuit de la Sarthe durfte er doppelt feiern: den Sieg und seinen 26. Geburtstag. Nach 46'33''408 fuhr er vor den beiden Franzosen Marvin Klein (TFT Racing/auf 0''536) und Dorian Boccolacci (Forestier Racing CLRT/1''800) ins Ziel.

Dylan Pereira: "Man könnte denken, dass sich jeder auf dich stürzt" Der amtierende Supercup-Meister wollte endlich Porsche-Werksfahrer werden, wurde jedoch enttäuscht. Nun geht er einen anderen Weg.

Dabei musst der Luxemburger zuvor richtig ackern. Nach Bestzeit im freien Training sorgte ein platter Reifen im Qualiying dafür, dass Pereira lediglich von Platz fünf aus ins Rennen starten konnte. Doch die Aufholjagd gelang. „Das beste Geburtstagsgeschenk: ein Sieg in Le Mans“, schrieb der 26-Jährige auf Instagram. „Was für ein Tag, was für eine Atmosphäre, was für ein Rennen.“





