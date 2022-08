Dylan Pereira feiert zweiten Saisonsieg

Der Luxemburger Rennfahrer überzeugt am Wochenende beim Porsche-Carrera-Cup auf dem Nürburgring und fährt zweimal aufs Podium.

André KLEIN Der Luxemburger Rennfahrer überzeugt am Wochenende beim Porsche-Carrera-Cup auf dem Nürburgring und fährt zweimal aufs Podium.

Der Porsche-Carrera-Cup machte an diesem Wochenende Halt in Deutschland. Auf dem Programm standen am Samstag und Sonntag die Saisonrennen neun und zehn auf dem legendären Nürburgring. Einer, der gut lachen hatte, war der Luxemburger Rennfahrer Dylan Pereira (IronForce Racing), der sich nach erfolgreichem Qualifying für beide Rennen die Pole-Position sicherte.

Diese musste er aber beim ersten Rennen am Samstag, unmittelbar nachdem die roten Lämpchen erloschen und den Fahrern die Freigabe zum Start erteilten, an den 20-jährigen Würzburger und Gesamtführenden der Rennserie Laurin Heinrich (SSR Huber Racing) abtreten. Dieser wurde seinerseits wiederum von Larry ten Voorde (NL/GP Elite) überholt.

Dylan Pereira kann auf ein erfolgreiches Wochenende in Deutschland zurückblicken. Foto: Jean-Marie Resch

Nach einer hektischen Anfangsphase und dem Einsatz des Safety-Cars beruhigte sich das Rennen anschließend, ehe Heinrich nach einer Kollision mehrere Plätze verlor und Pereira urplötzlich wieder erster Verfolger des niederländischen Titelverteidigers war. Der Luxemburger übte besonders gegen Rennende hohen Druck auf den Führenden aus, sodass ihm in der letzten Runde ein Fahrfehler unterlief, er von Bastian Buus (DK/Allied Racing) noch abgefangen wurde und als Dritter die Ziellinie überquerte.

Pole-Position verteidigt

Einen Tag später, beim zweiten Wertungsrennen auf dem Nürburgring, verteidigte Pereira seine Pole-Position besser. Im Rückspiegel konnte der 25-Jährige, der souverän seine Kreise an der Spitze zog und ungefährdet seinem zweiten Saisonsieg entgegenfuhr, verfolgen, wie Heinrich und Loek Hartog (NL/Black Falcon) sich um den zweiten Platz stritten – mit dem besseren Ende für den Deutschen.

Pereira ist nun Vierter der Gesamtwertung, Heinrich bleibt Erster vor ten Voorde und Buus.

