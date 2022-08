Der luxemburgische Rennfahrer setzt sich am Samstag am Lausitzring durch.

Porsche-Carrera-Cup Deutschland

Dylan Pereira fährt nächsten Sieg ein

Dylan Pereira (IronForce Racing) feiert den dritten Saisonsieg im Porsche-Carrera-Cup Deutschland. Am Samstag behauptete sich der Luxemburger am Lausitzring, nachdem die Zuschauer ein ereignisreiches Rennen mit vielen Unfällen und Unterbrechungen gesehen hatte.

Der 25-Jährige war an Position vier ins Rennen gestartet und arbeitete sich nach vorn. In diesem Jahr hatte sich Pereira bereits auf dem Red-Bull-Ring und auf dem Nürburgring durchgesetzt. Carlos Rivas (Black Falcon) landete am Samstag auf Platz 24.

Am Lausitzring startet das zweite Rennen am Sonntag um 14.40 Uhr.

