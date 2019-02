Das Team LeBron hat sich beim Allstar-Spiel in Charlotte gegen Team Giannis durchgesetzt. Bereits in den vorigen Tagen bekamen die Zuschauer so einiges geboten.

Sport 2

Durant führt Team LeBron zum Sieg

Das Team LeBron hat sich beim Allstar-Spiel in Charlotte gegen Team Giannis durchgesetzt. Bereits in den vorigen Tagen bekamen die Zuschauer so einiges geboten.

(dpa) - Das Team Giannis hat am Sonntag (Ortszeit) das Allstar-Spiel in Charlotte gegen Team LeBron mit 164:178 verloren.



Kevin Durant von NBA-Titelverteidiger Golden State Warriors wurde zum MVP (wertvollsten Spieler) des Allstar-Spiels gekürt. Der 30-Jährige war mit 31 Zählern der erfolgreichste Punktesammler im siegreichen Team LeBron. Topscorer der Partie war Team Giannis Namensgeber Giannis Antetokounmpo. Der griechische Jungstar erzielte 38 Punkte und holte elf Rebounds.

Für das Team von LeBron James war es der zweite Sieg in Folge. Im vergangenen Jahr hatte sich Team LeBron mit 148:145 gegen die Auswahl von Warriors-Spielmacher Stephen Curry durchgesetzt.



Nowitzki und Wade dabei



Mit Dirk Nowitzki (Team Giannis) und Dwyane Wade (Team LeBron) waren auch zwei Oldies dabei. Während der Deutsche in knapp vier Minuten neun Punkte erzielte, kam Wade auf sieben Zähler. Der US-Amerikaner beendet seine Laufbahn nach dieser Saison, bei Nowitzki deutet ebenfalls alles darauf hin.

Am Samstag (Ortszeit) hatte Stephen Curry beim Dreierwettbewerb eine überraschende Niederlage kassiert. Der Titel ging an Joe Harris von den Brooklyn Nets.



Curry erzielte in der Finalrunde 24 Punkte, zwei weniger als Harris. "Das ist natürlich unglaublich. Steph ist der beste Shooter aller Zeiten. Dass ich das erste Mal dabei bin und gewinne, ist eine surreale Erfahrung", sagte der 27-jährige Harris.



Zum besten Dunker des Abends wurde Hamidou Diallo von den Oklahoma City Thunder gekürt. In einem wenig spektakulären Slam-Dunk-Contest bezwang Diallo im Finale Dennis Smith Jr. von den New York Knicks.



In der Skills Challenge war Bostons Jayson Tatum erfolgreich. Der 20-Jährige triumphierte im Finale gegen Liga-Neuling Trae Young von den Atlanta Hawks.



Im Spiel der sogenannten Rising Stars verlor das von Ehrencoach Nowitzki betreute World Team am Freitag (Ortszeit) gegen das Team USA mit 144:161. Auch Ausnahmekönner Luka Doncic konnte die Niederlage nicht verhindern.