Dumoulin pirscht sich heran

Joe GEIMER Auf der 18. Etappe des Giro d'Italia hat Spitzenreiter Simon Yates das Rosa Trikot verteidigt. Sein Verfolger kommt ihm aber immer näher.

In beeindruckender Manier hat Maximilian Schachmann den ersten Etappensieg eines deutschen Radprofis beim 101. Giro d'Italia gefeiert. Der 24-Jährige vom Team Quick-Step holte sich am Donnerstag das schwere 18. Teilstück der Italien-Rundfahrt und sicherte sich den bislang größten Erfolg seiner Karriere.

Maximilian Schachmann darf über seinen Etappensieg jubeln. Foto: AFP

Am Ende des langen Schlussanstiegs der Etappe über 196 km von Abbiategrasso nach Prato Nevoso ließ Schachmann seinen Rivalen aus einer Ausreißergruppe heraus keine Chance und kam zehn Sekunden vor Routinier Ruben Plaza (E/Israel Cycling Academy) ins Ziel.

Die Spitzenfahrer um Simon Yates (GB/Mitchelton) hatten bei der Bergankunft der viertletzten Etappe einen großen Rückstand von mehr als elf Minuten. In der Gesamtwertung erlitt der Führende einen Rückschlag, behauptete jedoch sein Rosa Trikot. Mit einer wirkungsvollen Attacke halbierte Titelverteidiger Tom Dumoulin (NL/Sunweb) seinen Rückstand auf Yates auf 28'' und landete zumindest einen Teilerfolg.

Didier und Drucker nehmen Tempo heraus

Die letzten Bergetappen versprechen nun große Spannung. Am Freitag und Samstag wird die Entscheidung um den Giro-Gesamtsieg zementiert. Zunächst folgt die vermeintliche Königsetappe über den Colle delle Finestre mit einem längeren Abschnitt auf einer Schotterpiste und der Bergankunft in Bardonecchia nach 184 km. Einen Tag später stehen nochmals drei Bergwertungen der ersten Kategorie im Weg. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Rom.

Jempy Drucker (BMC) und Laurent Didier (Trek) waren am Donnerstag bis zum Fuß der Schlusssteigung im Peloton vertreten und nahmen dann das Tempo heraus. Das Ziel erreichten die beiden Luxemburger gemeinsam mit einem Rückstand von 25'52'' auf den Positionen 100 und 101.