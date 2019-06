Tom Dumoulin wird auf einen Start bei der Tour de France verzichten. Der niederländische Topfahrer ist nach seinem Sturz beim Giro d'Italia noch weit von seiner Bestform entfernt.

Dumoulin fehlt bei der Tour de France

(dpa) - Radprofi Tom Dumoulin muss auf die Tour de France verzichten. Der Vorjahreszweite wird für die Frankreich-Rundfahrt, die am 6. Juli in Brüssel startet, nicht rechtzeitig fit, wie sein Team Sunweb am Donnerstag mitteilte. "Nach dem, was beim Giro passiert ist, wollte ich wirklich zur Tour, aber diese Woche habe ich gemerkt, dass es nicht realistisch ist, rechtzeitig auf meinem Level zu sein", wird Dumoulin in dem Team-Statement zitiert.

Der 28 Jahre alte Niederländer war beim Giro d'Italia Mitte Mai gestürzt und hatte das Rennen tags darauf mit Knieproblemen aufgeben müssen. Nach dem Briten Chris Froome (Ineos) ist Dumoulin der nächste Mitfavorit auf den Gesamtsieg, der bei der Tour de France nicht starten kann.