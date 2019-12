Die Partie zwischen Mühlenbach und Racing kann nicht wie geplant am Montag stattfinden. Der hauptstädtische Platz befindet sich aufgrund des Wetters in keinem guten Zustand.

Duell zwischen Mühlenbach und Racing abgesagt

In Mühlenbach wird am Montagabend kein Fußballspiel stattfinden, weil der Platz des Erstligisten nicht bespielbar ist. Eigentlich hätte das Team von Trainer Fangio Buyse zu Hause auf Racing treffen sollen.



Bereits am vergangenen Mittwoch war ein Heimspiel Mühlenbachs aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt worden. Das Duell mit Hostert findet nun am Sonntag (16 Uhr) statt. Das Nachholspiel zwischen Mühlenbach und Racing wird am 11. Dezember (20 Uhr) ausgetragen.