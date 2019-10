Kommende Woche kommt es in Lissabon zum Aufeinandertreffen zwischen den Fußball-Nationalteams von Portugal und Luxemburg. Cristiano Ronaldo gehört zu den 25 Spielern, die Trainer Fernando Santos nominiert hat.

Duell mit Luxemburg: Cristiano Ronaldo ist dabei

Joe GEIMER Kommende Woche kommt es in Lissabon zum Aufeinandertreffen zwischen den Fußball-Nationalteams von Portugal und Luxemburg. Cristiano Ronaldo gehört zu den 25 Spielern, die Trainer Fernando Santos nominiert hat.

In der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2020 treffen Luxemburg und Portugal bekanntlich in der Gruppe B aufeinander. Am 11. Oktober kommt es im Lissaboner Estadio José Alvalade von 20.45 Uhr an zu dem Duell.

Fernando Santos hat am Mittwoch die Namen der 25 Spieler veröffentlicht, die den portugiesischen Kader formen. Das Wichtigste vorweg: Alle Topstars sind mit an Bord. Angeführt wird das Aufgebot von Ausnahmekönner Cristiano Ronaldo. Auch Bernardo Silva und Joao Felix, zwei der derzeit besten Mittelfeldspieler der Welt, gehören zum Aufgebot.

Drei Tage nach dem Kräftemessen trifft Portugal in Kiew auf die Ukraine.

In der Gruppe liegt Portugal derzeit an Position zwei (acht Punkte aus vier Spielen). Dir Ukraine (13 Punkte aus fünf Spielen) für die Tabelle an. Luxemburg weist nach fünf Partien vier Zähler auf.

Der portugiesiche Kader:

Tor: Rui Patricio (Wolverhampton), Beto (Goztepe), José Sa (Olympiakos)

Abwehr: Nelson Semedo (FC Barcelona), Ricardo Pereira (Leicester), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Ruben Semedo (Olympiakos), Mario Rui (Neapel), Raphael Guerreiro (Dortmund)

Mittelfeld: William Carvalho (Betis), Danilo (FC Porto), Joao Mario (Lokomotive Moskau), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting), Pizzi (Benfica)

Angriff: Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (PSV), Gonçalo Guedes (Valencia), Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa Silva (Benfica), Joao Felix (Atletico Madrid), André Silva (Eintracht Frankfurt)