Moralisch liegt Belgiens Fußball nach massiven Betrugsvorwürfen am Boden. Mitten in der Krise spielt der FC Bruges in der Fußball-Champions-League. Für Monacos Trainer Thierry Henry ist das Spiel die erste Bewährungsprobe auf großer Bühne.

Sport 2 Min.

Duell im Krisenmodus

Moralisch liegt Belgiens Fußball nach massiven Betrugsvorwürfen am Boden. Mitten in der Krise spielt der FC Bruges in der Fußball-Champions-League. Für Monacos Trainer Thierry Henry ist das Spiel die erste Bewährungsprobe auf großer Bühne.

(dpa) - Geschockt, verunsichert oder trotzig: Wie reagiert eine Fußballmannschaft, wenn der eigene Trainer festgenommen wird? Wenn die gesamte Liga im Chaos versinkt? An diesem Mittwoch muss der skandalgebeutelte belgische Club FC Bruges genau darauf eine Antwort finden. Doch im Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco (18.55 Uhr) brauchen beide Teams dringend einen Sieg. Sowohl Monaco als auch Brügge konnten bislang in der laufenden Saison noch keine Punkte sammeln ...