Düdelinger mit Herz und Seele

Ehrenpräsident und Generalsekretär Théo Fellerich hat mit F91 bereits eine Menge erlebt.

"Ich bin ein Düdelinger und werde auch immer ein Düdelinger bleiben! Ich liebe diesen Verein." Diese Aussage zeigt deutlich, welches Verhältnis Théo Fellerich zu "seinem" Verein F91 Düdelingen pflegt. Fellerich, der am 19. Dezember seinen 76. Geburtstag feiert, trägt F91 im Herzen und würde sich freuen, wenn die Düdelinger am Donnerstag (Anstoß um 21 Uhr) in der Europa League im Stade Josy Barthel gegen APOEL Nikosia wieder für Furore sorgen könnten.

Das Fußballfieber packte Théid, wie er von den meisten genannt wird, bereits als Kind ...