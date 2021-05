Das Nachholspiel in der Axa League steht lange Zeit auf der Kippe. Für die Differdinger ist Tabellenplatz vier nicht mehr erreichbar.

Düdelinger Handballer ringen Red Boys nieder

In einem packenden Spiel haben sich die Düdelinger Handballer gestern Abend gegen die Red Boys behauptet. Nach dem 30:31 in der Nachholpartie haben die Differdinger keine Chancen mehr auf den vierten Platz in der Axa League. Der HBD zieht vorbei an Berchem auf Rang drei.

Dabei war die Partie in jeder Phase umkämpft: Die Hausherren lagen kurz vor der Halbzeit mit drei Toren vorne, doch die Gäste kämpften sich wieder heran. Das entscheidende Tor erzielte Düdelingens Becirovic 80 Sekunden vor der Schlusssirene. Szyczkow (HDB) und Alen Zekan (Red Boys) erzielten jeweils acht Treffer.





