Düdelingens Traum von Europa ist ausgeträumt

André KLEIN F91 zeigt im Rückspiel gegen Poznan eine starke Leistung, muss sich am Ende aber vom europäischen Parkett verabschieden.

Düdelingen kann auch das Rückspiel der Conference-League-Play-offs gegen den polnischen Meister nicht gewinnen. Am Donnerstagabend reichte es für F91 im Stade de Luxembourg nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen Lech Poznan. Weil das Hinspiel in Polen vergangene Woche mit 0:2 verloren wurde, endet für F91 das Abenteuer Europa.



Trotzdem agierten die Mannen von Carlos Fangueiro im Heimspiel auf Augenhöhe mit den favorisierten Polen und hätten mit etwas mehr Glück die Qualifikation zur Conference League erreichen können.

Mehdi Kirch (24) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gemeinsam mit seinen Teamkameraden Foto: Yann Hellers

In einem umkämpften Spiel war es Mehdi Kirch, der F91 in der 36.' in Führung schoss und bei den Anhängern die Hoffnung auf das „kleine Fußballwunder“ neu entfachte. Mit diesem Zwischenstand sollte es auch in die Halbzeitpause gehen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der luxemburgische Meister weiter kämpferisch und kassierte in der 58.' bereits die vierte Gelbe Karte. Einen herben Dämpfer für die Moral gab es in der 60.', als Joel Pereira der Ausgleich für die Gäste gelang. Die Polen spielten fortan clever die Uhr herunter, ohne dass eine der beiden Mannschaften einen weiteren Treffer erzielte.

Für F91 geht es am Sonntag auswärts bei Racing in der BGL Ligue weiter.





