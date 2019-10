"Düdelingens Leader ist zurück"

Im Videokommentar analysieren Daniel Wampach und Kevin Zender die bisherigen Geschehnisse in Luxemburgs bester Basketballliga.

In der Total League der Männer hat T71 Düdelingen am Wochenende in Steinsel seinen ersten Erfolg gefeiert. Beim 106:77 feierte Tom Schumacher ein gelungenes Comeback. Etzella konnte zum zweiten Mal auf Profi Billy McNutt zurückgreifen und feierte den zweiten Sieg in Serie, während Tabellenführer Basket Esch bisher noch ungeschlagen ist.

Die beiden LW-Sportredakteure Daniel Wampach und Kevin Zender analysieren die bisherigen Geschehnisse in Luxemburgs bester Basketballliga.