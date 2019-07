F91 hat es nicht in die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation geschafft. Beim FC Valletta musste sich das Team mit einem 1:1 begnügen.

Düdelingens Fußballer scheiden aus

Bob HEMMEN

F91 ist aus der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Am Dienstagabend kamen die Düdelinger im maltesischen Attard nicht über ein 1:1 hinaus. Weil das Hinspiel 2:2 endete, setzte sich der FC Valletta aufgrund der Auswärtstorregelung durch.

Fontanella hatte die Gastgeber vor ausverkaufter Kulisse in der 35.' in Führung gebracht. Nachdem Pokar in der 59.' das 1:1 erzielte, wurde es zwar noch einmal spannend, doch F91 sollte kein weiteres Tor gelingen.

Die Düdelinger dürfen jetzt allerdings wie im vergangenen Jahr in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League antreten. Dort trifft F91 auf den nordmazedonischen Vertreter Shkendija.