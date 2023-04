Die Mannschaft um Kapitänin Kim Wirtz gewinnt das Endspiel der Coupe de Luxembourg unerwartet souverän gegen Käerjeng.

Düdelingens Frauen bejubeln den Pokaltitel

Dieses Duell ist ein Klassiker in Luxemburgs Frauenhandball. Wenn es um Titel geht, haben sich der HB Düdelingen und der HB Käerjeng schon viele spannende Zweikämpfe geliefert. Zum dritten Mal in Serie standen sich die beiden Kontrahenten am Sonntagnachmittag im Finale der Coupe de Luxembourg in der Coque gegenüber. Doch so deutlich war der Unterschied selten.

Diesmal jubelten die Düdelinger Frauen – und wie. Sie holten souverän den 15. Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Die Mannschaft um Kapitänin Kim Wirtz setzte sich vor 600 Zuschauern mit einer beeindruckenden Vorstellung 31:19 durch. Sie dominierte vor allem in der zweiten Halbzeit.

Nachdem die Frauen aus Niederkerschen in der Vorsaison beide Titel abgeräumt hatten, hatte sich das HBD-Team besonders viel vorgenommen. In ihren jeweiligen Pokal-Halbfinals am Freitag mussten sich beide Mannschaften nicht wirklich überanstrengen. Der HBD setzte sich 29:17 gegen CHEV Diekirch durch, Käerjeng gewann 29:14 gegen den HB Esch.

Der Vorsprung wächst

Im Endspiel liefen beide Kontrahenten mit nahezu unveränderten Startformationen auf. Bei Düdelingen war Stammtorhüterin Pauline Leythienne, die zuletzt mit Muskelproblemen pausiert hatte, wieder im Einsatz. Ihre Mannschaft hatte den besseren Start, nach acht Minuten glich Käerjeng durch einen von Tina Welter verwandelten Siebenmeter zum 3:3 aus. Die HBD-Frauen gingen erneut in Führung und bauten ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf vier Tore aus (8:4). Wieder kam Käerjeng heran. Zur Pause hatte Düdelingen aber mit 12:10 die Nase vorn.

Joy Wirtz (3) ist mit acht Treffern die beste HBD-Schützin gegen Käerjeng um Luiza Maria Dascalu. Foto: Stéphane Guillaume

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkten die Führenden entschlossener als der Gegner, bis zur 42.' erhöhten sie den Vorsprung vor allem dank Ninon Pora und Svenia Gambini auf 20:13. Die HBD-Verteidigung war kaum zu überwinden. Käerjengs Trainer Zoran Radojevic nahm zwei Auszeiten kurz hintereinander und wechselte die junge Torhüterin Laure Flener ein.

An der Düdelinger Überlegenheit änderte das nichts. Bis zur Hälfte der Halbzeit wuchs der Vorsprung auf zehn Tore (24:14). Käerjeng hingegen gelang über 20 Minuten kein einziger Treffer. Am Ende betrug der Rückstand zwölf Tore. Joy Wirtz war mit acht Treffern beste HBD-Werferin. Bei Käerjeng waren es Nicole Schilt und Welter mit je fünf.

