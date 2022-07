Als erste luxemburgische Mannschaft seit zehn Jahren zieht F91 in die zweite Runde der Königsklassen-Qualifikation ein.

Düdelingens Champions-League-Tour geht weiter

Als Dejvid Sinani jubelnd das Trikot auszog, war es den meisten Zuschauern auf der Tribüne des Air Albania Stadium bereits klar: F91 Düdelingen würde sich in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Tirana durchsetzen.

Rund eine halbe Stunde später war es so weit: Nach dem 2:1-Sieg am Dienstagabend in Albanien und dem 1:0-Erfolg im Hinspiel in Luxemburg wird der BGL-Ligue-Meister seine internationale Reise auf höchster Ebene fortsetzen.

Bevor Sinani durch einen krachenden Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel das 2:0 erzielte (61.'), hatte Filip Bojic das Team von Trainer Carlos Fangueiro in der 50.' durch einen Flachschuss nach einem Konter in Führung gebracht. Das 1:2 durch Redon Xhixha (78.') half den Gastgebern nicht mehr.



Zuletzt vor zehn Jahren hatte eine luxemburgische Fußballmannschaft die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation erreicht. 2012 war es ebenfalls Düdelingen gewesen, das sich sensationell mit 1:0 und 3:4 gegen Salzburg durchgesetzt hatte.

In der nächsten Runde spielt F91 entweder gegen CFR Cluj (ROM) oder Pjunik Erewan (ARM). Die Spiele finden am 19./20. sowie 26./27. Juli statt.



