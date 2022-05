Die Mannschaft von T71 gewinnt auch das zweite Spiel der Finalserie gegen Résidence Walferdingen. Damit ist sie wieder Meister.

Düdelingens Basketballerinnen verteidigen den Titel

Andrea WIMMER

Die Basketballfrauen von T71 Düdelingen haben Grund zum Jubeln. Die Mannschaft um Kapitänin Cathérine Mreches hat den Meistertitel in der LBBL verteidigt. Sie gewann die zweite Partie der Finalserie gegen Résidence Walferdingen am Sonntag auswärts mit 94:88, nachdem sie bereits in der Vorwoche im Heimspiel 70:63 gewonnen hatte.

In Walferdingen lieferten sich beide Teams, die sich schon in der Vorsaison im Meisterschaftsfinale gegenübergestanden waren, einen starken Kampf. Résidence hatte den besseren Start und entschied das erste Viertel mit 20:19 für sich. Anschließend drehte der Titelverteidiger auf und zog auch dank mehrerer Dreier-Würfe zwischenzeitlich auf 46:25 davon. Zur Halbzeit stand es 47:33. Walferdingen kam wieder heran. Mit drei Punkten Rückstand (65:68) startete der Herausforderer ins Schlussviertel. Doch Düdelingen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Für die T71-Frauen ist es der insgesamt vierte Meistertitel nach 2003, 2009 und 2021. Résidence, das sich im März im Pokalendspiel gegen Düdelingen durchgesetzt hatte, ist zum zweiten Mal hintereinander Vizemeister.

