Der HBD hat gegen Dobele eine gute Ausgangsposition verpasst. Käerjeng wusste beim schwedischen Tabellenführer Alingsas eine Hälfte zu überraschen.

Düdelingen und Käerjeng mit Niederlagen im Challenge-Cup

David HEINTZ Der HBD hat gegen Dobele eine gute Ausgangsposition verpasst. Käerjeng wusste beim schwedischen Tabellenführer Alingsas eine Hälfte zu überraschen.

Als Pokalfinalist qualifizierte sich Düdelingen für die Teilnahme am Europapokal. In diesem traf der HBD am heutigen Abend im Centre Hartmann in der zweiten Runde des Challenge-Cups auf den lettischen Vertreter aus Dobele. Zu viele technische Fehler bedingten, dass der HBD ab der 11.‘ (2:3) konstant einem Rückstand hinterherlief. Dank eines 3:0-Laufs in den letzten dreieinhalb Minuten des ersten Abschnitts lag der HBD zur Pause allerdings in Schlagdistanz (10:11).

Nach dem Seitenwechsel allerdings das Déjà-vu: Der HBD leistete sich offensiv abermals zu viele leichte Fehler, sodass die Letten sich vorentscheidend absetzen konnten (12:17, 39.‘). Zwar gelang es dem HBD final, den Rückstand nochmals auf drei Tore zu reduzieren, letztlich stellt 24:27 jedoch eine Hinspielhypothek dar, die vermeidbar gewesen wäre.

HB Käerjeng, der zweite luxemburgische Vertreter im Challenge-Cup, musste bereits am frühen Abend im schwedischen Alingsas eine erwartbare Niederlage einstecken. Beim letztjährigen schwedischen Vizemeister und aktuellen Tabellenführer der Handbollsligan, Alingsas HK , unterlag Käerjeng mit 24:36. Zur Halbzeit (10:13) schnupperte Käerjeng an einem achtbaren Resultat, ehe der letztjährige Dritte der AXA-League nach dem Wechsel defensiv einbrach und den Schweden in Abschnitt zwei 23 Treffer gestattete.