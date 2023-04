F91 macht seine Hausaufgaben, während Jeunesse einen Punkt gegen Petingen erkämpft.

Düdelingen siegt souverän gegen Mondorf, Petingen nur Remis

André KLEIN

In den beiden frühen Spielen des 24. Spieltages in der BGL Ligue schlägt Meister F91 zu Hause Mondorf deutlich mit 4:0. Bereits zur Pause führten die Hausherren mit drei Treffern Vorsprung. Nationalspieler Dejvid Sinani setzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt.

Im zweiten Spiel, das um 16 Uhr begann, trennten sich Jeunesse und Petingen mit 2:2. Alle Tore fielen hierbei in der zweiten Hälfte. Dennis Besch eröffnete für die Hausherren in der 58.', Marian Sarr glich in der 77.' aus. Die erneute Führung für die Jeunesse in der 85.' durch Alexandre Arenate, egalisierte Kempes Tekiela in der vierten Minute der Nachspielzeit vom Punkt aus.

