Bei F91 macht sich die Doppelbelastung aus BGL Ligue und Europa-League-Qualifikation bereits bemerkbar. Die LW-Sportredaktion analysiert den Saisonstart.

"Düdelingen muss Kompromisse eingehen"

Nach drei Spieltagen zeichnet sich in der BGL Ligue bereits ein Bild ab. Während sich an der Tabellenspitze die üblichen Verdächtigen langsam aber sicher in den Titelkampf begeben, stehen die Teams im Keller bereits unter Zugzwang.

"Niederkorn ist bislang die stärkste Mannschaft", analysiert LW-Redakteur Bob Hemmen im Gespräch mit seinem Kollegen Jan Morawski. "Düdelingen muss aber immer auch genannt werden." Doch Titelverteidiger F91 hat mit den Play-offs der Europa League noch eine andere Baustelle. Warum Trainer Emilio Ferrera dabei personell alles richtig macht, erklären die Sportjournalisten im Videokommentar.