Nach Niederkorn hat sich auch F91 für die dritte Qualifikationsrunde der Europa League qualifiziert. Dem Luxemburger Meister reichte ein 1:1 im Rückspiel gegen KF Drita aus Kosovo.

Düdelingen hat es geschafft

Lange musste Düdelingen zittern, aber nach etwas mehr als 90 Minuten war es geschafft: F91 spielt im Rückspiel bei KF Drita (KOS) 1:1 und steht damit in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League.



Nach 26 Minuten musste Düdelingen erst einmal den Schock des 0:1 über sich ergehen lassen. Limani hatte für die Gastgeber getroffen. Der Luxemburger Meister benötigte unbedingt ein Tor, um das Weiterkommen zu sichern.



Dies sollte bis kurz nach der Pause dauern. Die Kabinenansprache von Coach Dino Toppmöller zeigte sofort seine Wirkung: Stumpf erzielte in der 46.' das 1:1.



Der Gegner in der dritten Qualifikationsrunde ist bereits bekannt: Legia Warschau mit dem Luxemburger Nationalspieler Chris Philipps. Die Begegnungen sind bereits terminiert. Das Hinspiel würde am kommenden Donnerstag um 21 Uhr in Warschau stattfinden, das Rückspiel dann eine Woche später um 20 Uhr im Stade Josy Barthel.

Am Donnerstagabend hatte sich Niederkorn mit einem 2:0 im Rückspiel gegen Honved Budapest (H) die Teilnahme an der dritten Qualifikationsrunde gesichert.