Düdelingen erzwingt ein viertes Spiel

Joe GEIMER

Noch ist die Entscheidung um die Basketball-Meisterschaft der Frauen nicht gefallen. Gréngewald reiste am Samstagabend mit einer 2:0-Führung nach Düdelingen und hatte die Gelegenheit, mit dem dritten Sieg die Serie und den Titel nach Hostert zu holen.

Doch daraus ist nichts geworden. Ehis Etute und ihre T71-Teamkolleginnen kämpften und zeigte eine Reaktion. In einer sehr spannenden Partie behaupteten sich die Düdelingerinnen letztendlich mit 68:64 und erzwingen somit in der Best-of-five-Serie ein viertes Spiel, welches am nächsten Sonntag (30. April) in Oberanven über die Bühne geht.

Bei den Düdelingerinnen erzielten am Samstagabend fünf Spielerinnen zwischen elf und 15 Punkten. Sehr stark waren die 16 Rebounds von Etute. Beim Gréngewald kam Lauren van Kleunen auf 27 Punkte. Dem Pokalsieger wurde insgesamt die schlechte Trefferquote von nur 34 Prozent bei den Zweipunktewürfen zum Verhängnis.



