Düdelingen hat zum dritten Mal in Folge den Tischtennispokal bei den Männern gewonnen. Howald musste sich mit 0:4 geschlagen geben.

Düdelingen dominiert weiter im Tischtennis

Joe TURMES Düdelingen hat zum dritten Mal in Folge den Tischtennispokal bei den Männern gewonnen. Howald musste sich mit 0:4 geschlagen geben.

Düdelingen hat zum dritten Mal in Folge den Tischtennispokal gewonnen. Im Finale gegen Howald in Hesperingen setzten sich Michely und Co. mit 4:0 durch. In der Meisterschaft hat Düdelingen bereits sieben Titel in Folge aneinandergereiht.

Bei den Frauen wurde Titelverteidiger Roodt entthront. Ohne die wegen einer Hüftverletzung fehlende Danielle Konsbruck mussten sich Gonderinger und Co. mit 2:4 gegen Bascharage geschlagen geben.