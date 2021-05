Die Tischtennisspieler aus dem Süden bauen ihre eindrucksvolle Serie in der BDO TT League aus. Howald muss sich geschlagen geben.

DT Düdelingen holt neunte Meisterschaft in Folge

Jan MORAWSKI

Genau wie die Fußballer des FC Bayern haben auch Düdelingens Tischtennisspieler am Samstag ihren neunten Meistertitel in in Folge gewonnen. In einem packenden zweiten Finalspiel setzte sich die Mannschaft mit 5:3 gegen Howald durch.

Besonders spannend war das letzte Spiel zwischen dem Düdelinger Gilles Michely und Howalds Xia Cheng. Michely lag im entscheidenden fünften Satz mit 4:9 zurück, behielt aber die Nerven und drehte die Partie. Nach dem 5:2-Sieg im ersten Finalspiel holte die Mannschaft aus dem Süden somit erneut den Titel. Vor zwei Wochen hatte Howald im Pokalfinale triumphiert.

