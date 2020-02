Drucker: "Zeigen, dass ich wieder der Alte bin"

Am Wochenende beginnt die Radsportsaison offiziell auch in Belgien mit zwei Eintagesrennen. Jempy Drucker ist mit dabei. Und er freut sich diesmal ganz besonders.

Die Nervosität steigt. Die Vorfreude ebenfalls. Für Jempy Drucker beginnt am Wochenende ganz offiziell die schönste Periode der Radsportsaison. Es ist Klassikerzeit. In den kommenden zwei Monaten möchte der 33-Jährige seine Klasse abrufen und gerne auch für Furore sorgen. Die belgische Radsportsaison wird am Wochenende mit den beiden Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad (Samstag) und Kuurne-Brüssel-Kuurne (Sonntag) eröffnet. Da darf Drucker natürlich nicht fehlen.

Jempy Drucker, kribbelt es schon etwas in Ihren Beinen? ...