Michael Valgren hat sich den Auftakt in die Klassikersaison gesichert. Der Däne des Astana-Teams gewann etwas überraschend den Omloop Het Nieuwsblad. Im Finale war er der Cleverste. Jempy Drucker und Alex Kirsch dürfen zufrieden sein. Sie präsentierten sich in guter Form.

Drucker und Kirsch in der ersten Gruppe

Joe Geimer Ein Toperesultat ist zwar nicht herausgesprungen. Dennoch können Jempy Drucker (30.) und Alex Kirsch (35.) zufrieden sein. Beim Omloop Het Nieuwsblad erreichten sie das Ziel in der ersten größeren Gruppe. Den Sieg sicherte sich Michael Valgren.

Michael Valgren (DK/Astana) hat zum Auftakt der Klassikersaison die Favoriten überrascht und den Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) zu seinen Gunsten entschieden. Der 26-jährige Däne setzte sich bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen im Minusbereich nach 196,2 km von Gent nach Meerbeke nach einer Attacke gut zwei Kilometer vor dem Ziel als Solist durch und feierte den bislang größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. "Es war verdammt hart. Ich könnte nicht glücklicher sein", kommentierte Valgren seinen ersten Sieg in der noch jungen Saison. Der Däne ist kein unbeschriebenes Blatt: 2016 belegte er beim Amstel Gold Race Rang zwei, vergangenes Jahr machte er beim E3 Harelbeke (6.) und der Tour des Flandres (11.) deutlich. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Valgren in den Jahren 2012 und 2013 als er gleich zwei Mal die U23-Ausgabe von Liège-Bastogne-Liège gewann.

Spitzengruppe harmoniert nicht



Zweiter wurde am Samstag der Pole Lukas Wisniowski (Sky), gefolgt von Sep Vanmarcke (B/Education First), der den vielleicht stärksten Eindruck machte. Die drei Ersten waren Teil einer rund zehnköpfigen Spitzengruppe, die sich am Mur de Grammont, 16 km vor dem Ziel bildete. Zu den Spitzenleuten gehörte auch Greg van Avermaet (B/BMC), der sich wieder einmal auf den bedingungslosen Einsatz seines Teamkollegen Jempy Drucker verlassen konnte.



Die Gruppe der Favoriten harmonierte nicht, auch weil neben Valgren mit Oscar Gatto (I) und Alexey Lutsenko (UKR) noch zwei weitere Astana-Profis vorne dabei waren. Valgren attackierte mehrmals, sein dritter Vorstoß war der Richtige. Wisniowski und Vanmarcke machten sich zu spät auf seine Verfolgung und wiesen im Ziel einen Rückstand von 12'' auf. Dahinter kam zeitgleich die erste größere Gruppe mit Drucker (30.) und auch Alex Kirsch (35.) herangeflogen.

Die Plätze vier und fünf belegten letztendlich Jasper Stuyven (B/Trek) und Philippe Gilbert (B/Quick-Step).



Majerus als Ausreißerin



Bei den Frauen hat Christina Siggaard (DK/Virtu) ebenso einen Überraschungscoup gelandet und den Omloop Het Nieuwsblad für sich entschieden. Die 23-Jährige ließ am Samstag nach122,1 km von Gent nach Meerbeke Alexis Ryan (USA/Canyon) und Maria Giulia Confalonieri (I/Valcar) hinter sich und feierte ihren ersten Sieg in einem Profirennen.



Christine Majerus (Boels) war bis rund 20 km vor dem Ziel in einer neunköpfigen Spitzengruppe unterwegs, die sich allerdings nie weit vom Peloton lösen konnte. Letztendlich überquert die Luxemburger Meisterin das Ziel als 46. mit einem Rückstand von 1'32''. Chantal Hoffmann war nicht am Start. Ihr Team Lotto Soudal nahm das Rennen mit nur fünf Fahrerinnen in Angriff.

Christina Siggaard hatte die meisten Reserven bei den Frauen. Foto: AFP