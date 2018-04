Beim Giro d'Italia werden wohl zwei FSCL-Fahrer starten. Laurent Didier scheint es trotz langer Rennpause ins Trek-Aufgebot geschafft zu haben. Jempy Drucker geht für BMC an den Start.

Drucker und Didier auf Giro-Kurs

Daniel WAMPACH

Zwei Luxemburger werden aller Voraussicht nach beim Giro d'Italia starten, der am 4. Mai in Jerusalem beginnt und am 27. Mai in Rom endet. Am Dienstag wurde die provisorische Startliste veröffentlicht. Wie erwartet figurieren darauf Jempy Drucker (BMC) und Laurent Didier (Trek).

Dass Drucker beim Giro starten würde, war schon lange klar. Die Italien-Rundfahrt stand zwar auch in Didiers Rennplan, doch nach seinem Sturz bei der Herald Sun Tour und einer mehrwöchigen Pause musste er vergangene Woche bei der Kroatien-Rundfahrt erst einmal zeigen, dass er die nötige Form für den Giro d'Italia hat. Das scheint ihm gelungen zu sein.