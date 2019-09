Drucker muss Vuelta vorzeitig beenden

Bei der 19. Etappe war der Radprofi der Mannschaft Bora-hansgrohe 65 Kilometer vor dem Ziel in einen Massensturz verwickelt und verletzte sich.

Jempy Drucker wird die 74. die Vuelta a Espana in schlechter Erinnerung behalten. Auf der 19. Etappe war der Fahrer der Mannschaft Bora-hansgrohe 65 Kilometer vor der Ankunft in einen Massensturz verwickelt.

Drucker konnte zwar weiterfahren, erreichte das Ziel allerdings als Letzter an der Seite von Maximiliano Richeze (ARG/Deceuninck) mit einem Rückstand von 15'46''. Besonders bitter: Der Luxemburger hat sich eine tiefe Wunde am rechten Ellbogen zugezogen und wird am Samstag nicht mehr an den Start der 20. Etappe gehen.

Dann steht auf den 190,4 km zwischen Arenas de San Pedro und der Plataforma de Gredos die letzte Bergetappe an, die mit einem kurzen Schlussanstieg in 1 747 m Höhe endet.



Rémi Cavagna (F/Deceuninck) gewann die 19. Etappe am Feitag als letzter Überlebender einer Ausreißergruppe. In der Gesamtwertung gab es ganz vorne keine Verschiebungen. Primoz Roglic (SLO/Jumbo), der genau wie auch der Viertplatzierte Miguel Angel Lopez (COL/Astana) und eben Drucker in den erwähnten Massensturz verwickelt war, führt weiterhin mit 2'50'' vor Alejandro Valverde (E/Movistar) und Nairo Quintana (COL/Movistar/3'31'').