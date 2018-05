Drucker glaubt an seine Chance

176 Radprofis werden am Freitag beim Auftakt des Giro d'Italia die Strecke des Prologs in Angriff nehmen. Mit dabei sind auch zwei Luxemburger: Jempy Drucker und Laurent Didier.

176 Radprofis werden heute beim Auftakt des Giro d'Italia von 12.50 Uhr an die Strecke des Prologs in Angriff nehmen. Mit dabei sind auch zwei Luxemburger: Jempy Drucker startet erstmals bei der Italien-Rundfahrt. Laurent Didier hingegen weiß genau, was ihn erwartet.

Die 101. Ausgabe des Giro d'Italia geht mit zwei Luxemburgern über die Bühne, die mit unterschiedlichen Ambitionen und Zielen an den Start des zweitwichtigsten Etappenrennens der Welt gehen. Die Luxemburger Radsportfans können sich freuen: In den kommenden drei Wochen ist durchaus damit zu rechnen, dass sich Jempy Drucker (BMC) und Laurent Didier (Trek) in Szene setzen – wenn auch an unterschiedlichen Tagen und auf ganz anderem Terrain.

Jempy Drucker



Für den Profi des Teams BMC geht ein Traum in Erfüllung ...