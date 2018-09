Bärenstarke Vorstellung von Jempy Drucker bei der Tour de l'Eurométropole. Der BMC-Profi musste sich nur Mads Pedersen geschlagen geben.

Drucker ganz knapp am Sieg vorbei

Joe GEIMER Bärenstarke Vorstellung von Jempy Drucker bei der Tour de l'Eurométropole. Der BMC-Profi musste sich im Sprint der Spitzengruppe nur Mads Pedersen geschlagen geben. Alex Kirsch belegte Rang neun.

Acht Tage vor dem Straßenrennen der WM in Innsbruck befinden sich Jempy Drucker (BMC) und Alex Kirsch (Veranclassic) in guter Form. Bei der Tour de l'Eurométropole (1.HC) animierten die beiden Luxemburger die letzten 20 km des anspruchsvollen Eintagesrennens. Der Dauerregen machte den Wettkampf zwischen La Louvière und Tournai richtig schwer. In der Schlussphase kam es zu einer packenden Auseinandersetzung der Klassikerspezialisten.



Drucker und Kirsch sprangen 19 km vor dem Ziel in die richtige Gruppe. Zusammen mit Jasper Stuyven (B/Trek), Arnaud Démare (F/FDJ), Tiesj Benoot (B/Lotto Soudal) und Oliver Naesen (B/Ag2r) schlossen sie die Lücke zu einer fünfköpfigen Spitzengruppe. Auf den letzten Kilometern zerfiel die Gruppe, ein paar Fahrer konnten noch von hinten aufschließen, darunter der spätere Sieger Mads Pedersen (DK/Trek).



Letztendlich konnten die stärksten Fahrer des Tages das Peloton auf Distanz halten. Benoot attackierte auf dem letzten Kilometer und sah bereits wie der Sieger aus, doch letztendlich wurde er knapp vor dem Ziel noch eingefangen.



Pedersen und Drucker waren die besten Sprinter und machten den Sieg untereinander aus. Der Luxemburger lauerte am Hinterrad des Dänen, konnte aber nicht mehr an ihm vorbeiziehen. Drucker ärgerte sich sichtlich, letztendlich fehlte im eine halbe Fahrradlänge zum ersten Saisonsieg.

Naesen sicherte sich Rang drei. Kirsch fuhr auf den ebenfalls noch sehr guten neunten Platz.

Das Resultat der Tour de l'Eurométropole. Twitter