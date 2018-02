Jempy Drucker machte am Sonntag ein weiteres Mal klar, dass er sich bereits in guter Form befindet. Während der Luxemburger des BMC-Teams bei Kuurne-Brüssel-Kuurne in die Top Ten sprintete, durfte sich Dylan Groenewegen als Sieger feiern lassen.

Drucker bestätigt guten Eindruck

Joe Geimer So kann es für Jempy Drucker weitergehen. Der Radprofi des BMC-Teams hat das Auftaktwochenende in Belgien bärenstark abgeschlossen. Beim Eintagesrennen Kuurne-Brüssel-Kuurne sprintete der Luxemburger als Sechster über den Zielstrich.

Drucker bestätigte am Sonntag eindrucksvoll, dass er sich bereits in guter Form befindet. Am Samstag hatte er beim Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour) einen starken Eindruck hinterlassen. Der 31-Jährige schuftete viel, stellte sich in den Dienst seiner Mannschaft und erreichte das Ziel in Meerbeke dennoch mit der ersten großen Gruppe. Im Ziel hatte sich der BMC-Profi sehr zufrieden gezeigt, auch wenn Rang 30 kein außergewöhnliches Resultat darstellt. Auf die gezeigte Leistung wollte er in den kommenden Wochen aufbauen.



15 Jempy Drucker (rechts) bei Kuurne-Brussel-Kuurne 2018. Foto: Serge Waldbillig

Beim Eintagesrennen Kuurne-Brüssel-Kuurne (1.HC) machte er klar, dass der Eindruck des Vortages nicht getäuscht hatte. Drucker mischte in der Schlussphase ganz vorne mit und als die Entscheidung im Sprint eines 60-köpfigen Pelotons fiel, nutzte er seine Chance. Der Luxemburger spurtete auf den glänzenden sechsten Platz, eine Position die er auf bereits vor drei Jahren an Ort und Stelle belegt hatte. Zum Vergleich: Vor zwölf Monaten fuhr er beim zweiten belgischen Rennen der Saison auf Position 17.



Drucker war sehr zufrieden: "Ich fühlte mich eigentlich nicht besonders gut. Aber auf den letzten 50 km kam ich dann immer besser in Schuss. Der sechste Platz kann sich sehen lassen." Der Sympathieträger erklärte: "Am Samstag fühlte ich mich eigentlich besser, nur spiegelt das Resultat dieses Empfinden nicht wider. So ist halt der Radsport."

Stuyven setzt alles auf eine Karte



Am Oude Kwaremont, nach 115 km, wurde die entscheidende Phase eingeläutet. Es setzte sich eine 21-köpfige Spitzengruppe ab. "Ich geriet nicht in Panik. Ich merkte schnell, dass Leute wie Dylan Groenewegen oder Arnaud Démare ebenso wie ich den Sprung nach vorne verpasst hatten. Ich pokerte und setzte darauf, dass ihre Mannschaften die Lücke schließen würden. Dem war dann auch so. Ich schonte meine Kräfte und konzentrierte mich auf den Sprint", sagte Drucker nach den Strapazen.

15 km vor dem Ziel wurde Jasper Stuyven (B/Trek) als Letzter der Ausreißer gestellt. Der Sieger von 2016 hatte sich am Nokereberg zusammen mit Daniel Oss (I/Bora) von seinen Begleitern gelöst, sein Mut zahlte sich aber nicht aus. Und als auf den letzten Kilometern auch Angriffe von Julien Vermote (B/Dimension Data), Loïc Vliegen (B/BMC) und Julien Duval (F/Ag2r) scheiterten, war die Zeit der besten Spurter gekommen.

Groenewegen setzt Siegesserie fort



Groenewegen (LottoNL-Jumbo) ließ sich nicht zwei Mal bitten. Der 24-jährige Niederländer gewann nach 200 km souvrän vor Démare (F/FDJ) und konnte seinen vierten Saisonsieg bejubeln. Dritter wurde Sonny Colbrelli (I/Bahrain). Vor Drucker landeten noch Pim Ligthart (NL/Roompot) und Justin Jules (F/Veranclassic).



"Der Sprint war kein Kinderspiel, denn die 200 Kilometer davor waren richtig kraftraubend. Ich fuhr lange in der zweiten Gruppe, aber meine Teamkollegen haben dafür gesorgt, dass ich wieder zurückkam. Nur deswegen konnte ich gewinnen", sagte Groenewegen im Siegerinterview.