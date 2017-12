(jg) - Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist an der Vuelta positiv auf die Substanz Salbutamol getestet worden. Das Mittel wird zur Behandlung von Asthma verwendet. Der Brite und sein Team Sky sind sich keiner Schuld bewusst.

"Es ist bekannt, dass ich an Asthma leide und ich kenne die Regeln sehr genau», schrieb Froome in einer Mitteilung, die sein Team Sky am Mittwochmorgen versendete. Das Mittel sei bis zu einer erlaubten Dosierung von 1600 Mikrogramm innerhalb einer Zeitspanne von 24 Stunden von der Welt-Antidoping-Agentur zugelassen, wie Sky schrieb.

Der Radsport-Weltverband UCI habe Froome darüber informiert, dass nach der 18. Etappe der Spanien-Rundfahrt ein erhöhter Wert des Wirkstoffs in seinem Urin gemessen wurde. Erlaubt ist ein Wert von 1000 Nanogramm pro Milliliter, bei Froome wurde offenbar ein doppelt so hoher Wert gemessen. "Die Auffälligkeiten bedeuten nicht, dass Christopher die Regeln gebrochen hat", schrieb Sky weiter.

"Da mein Asthma immer schlimmer wurde im Verlauf der Vuelta a Espana, habe ich auf Anraten des Teamarztes die Dosis erhöht. Wie immer habe ich jedoch größten Wert darauf gelegt, die erlaubte Dosis nicht zu überschreiten", ließ Froome verlauten.