(bob) - Jeunesse macht in der noch jungen Saison bislang einen guten Eindruck. Auch gegen F91 zeigte die Mannschaft von Trainer Marc Thomé am Sonntag über weite Strecken eine gute Leistung, am Ende setzten sich die Düdelinger allerdings mit 2:0 durch.

Vor dem Seitenwechsel gab es auf beiden Seiten Chancen, doch die Zuschauern sahen in der ersten Hälfte noch keine Tore. Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern, als Stolz den amtierenden Meister zunächst in der 57.' mit 1:0 in Führung brachte und Er Rafik zehn Minuten später für die vorzeitige Entscheidung sorgte. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt in Hostert ist F91 nach zwei Siegen in Folge somit zurück in der Erfolgsspur.

Auf den ersten Sieg muss die US Esch dagegen weiterhin warten. Auch im Aufsteigerduell mit Rodange kassierte das Team von Pedro Resende eine Niederlage. Durch Tore von Menai (28.') und Boulahfari (42.') gewannen die Gäste mit 2:0.