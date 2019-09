Luxemburg ist auch im dritten Spiel im Davis-Cup in Athen chancenlos: Chris Rodesch und Co. verlieren am Freitag gegen Polen.

Dritte Niederlage für FLT-Team

David THINNES

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Luxemburgs Davis-Cup-Team musste am Freitag in der Europazone III die Überlegenheit von Polen anerkennen. Die FLT-Mannschaft verlor die beiden Einzel in zwei Sätzen.

Den Auftakt machte Chris Rodesch mit dem Duell gegen die Nummer 84 der Welt, Kamil Majchrzak. Der Pole setzte sich mit 6:2 und 6:3 durch. Wie Rodesch feierte auch Christophe Tholl seine Premiere gegen solch einen Topspieler. Hubert Hurkacz (Weltranglistenposition: 36) holte den zweiten Punkt für sein Team mit einem 6:3 und 6:3-Sieg. Damit schließt Polen die Gruppe auf Rang eins ab.

Luxemburg muss mit dem letzten Platz Vorlieb nehmen und wird am Samstag auf Montenegro und Nordmazedonien gegen den Abstieg spielen.