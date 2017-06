(jg) - Die dritte Etappe zwischen Eschweiler und Diekirch (192,9 km) leitet das entscheidende Wochenende ein. Eine Neuerung in Sachen Streckenführung soll neue Spannung bringen: Das Ziel befindet sich erstmals bei der Militärkaserne Grand-Duc Jean auf dem „Härebierg“ in Diekirch, der insgesamt drei Mal zu bewältigen ist.

Der Anstieg ist 2,6 km lang und steigt im Schnitt um 6,6 Prozent an. Rampen von bis zu zwölf Prozent sorgen für zusätzliches Spektakel – wer also noch am Sonntag um den Gesamtsieg kämpfen will, muss in Diekirch vorne dabei sein. Schon kurz nach dem Start in Eschweiler, das zwischen den beiden Naturparks „Uewersauer“ und „Ourdall“ liegt, geht es bergauf. Die erste Bergwertung in Nocher steht nach knapp 30 km an. Innerhalb der nächsten 30 km folgen zwei weitere klassierte Anstiege.

Flach ist die Strecke anschließend auch nicht, im Gegenteil: Es geht permanent über kleinere Hügel bergauf und bergab. Für die Fahrer wird es so schwer, den Rhythmus zu finden. Am "Misärshaff" (km 108) wird eine weitere Bergwertung abgenommen, bevor sich das Peloton nach Diekirch bewegt.



Der finale Rundkurs (18,6 km) führt über „Fridhaff“ nach „Këppenhaff“, Brandenbourg, Bastendorf, Gilsdorf zurück nach Diekirch. Am Ziel passieren die Fahrer zum ersten Mal gegen 16.40 Uhr. Der Sieger wird gegen 17.35 Uhr feststehen.