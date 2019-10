In der BGL Ligue wollen sich Titus Petingen, Niederkorn und Fola keinen Patzer erlauben. Auch im Tabellenkeller geht es heiß her.

Dreikampf an der Spitze

Jan MORAWSKI

(jm/AW) - Am zehnten Spieltag der BGL Ligue stehen die Spitzenteams an der Tabellenspitze vor Pflichtaufgaben. Während Tabellenführer Titus Petingen gegen Aufsteiger Mühlenbach spielt, treten Niederkorn (gegen Strassen) und Fola (in Rosport) ebenfalls gegen Mannschaften aus der unteren Hälfte an.

Doch die Außenseiter wollen sich wehren. "Wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren", erklärt Mühlenbachs Trainer Fangio Buyse. "Ich habe den Eindruck, dass uns viele für den ersten Absteiger halten. Aber wir geben unser Bestes, um das Gegenteil zu beweisen."

Marc Thomés Rosporter wollen Fola ärgern. Foto: Fernand Konnen

Auch der FC Victoria will dem Team von Trainer Jeff Strasser kämpferisch entgegentreten. "Wir haben gut gearbeitet, zwei Testspiele gewonnen und nun schauen wir, was wir bis zur Winterpause nochholen können", zeigt sich Rosports Trainer Marc Thomé optimistisch. "Fola hat gegen Düdelingen überzeugt und gegen alle Topclubs gewonnen, aber gegen Mühlenbach verloren. Wir werden versuchen, gegen Fola zu punkten.“

Ebenfalls brisant wird es im Kellerduell zwischen Hostert und Schlusslicht Rodange. Dabei wartet der Aufsteiger am Tabellenende immer noch auf seinen ersten Sieg. "Wir müssen diese negative Dynamik beenden, damit wir Anschluss an die Mannschaften vor uns finden", weiß Trainer Nedzib Selimovic.

Die weiteren Begegnungen lauten F91 gegen Mondorf, Jeunesse gegen Etzella und Racing gegen Differdingen.

Programm

Am Samstag:

17.00 Uhr: Niederkorn - Strassen

Am Sonntag:

16.00 Uhr: Rosport - Fola

16.00 Uhr: Hostert - Rodange

16.00 Uhr: F91 - Mondorf

16.00 Uhr: Jeunesse - Etzella

16.00 Uhr: Racing - Differdingen

16.00 Uhr: Titus Petingen - Mühlenbach