(jan/sid) -"Die Lukaku-Festspiele" titelte das "Luxemburger Wort" am 27. Mai 2014. Der belgische Stürmer, damals noch in Diensten des FC Everton, hatte im Länderspiel gegen Luxemburg (5:1) drei Mal getroffen und so den kleinen Nachbarn fast im Alleingang abgeschossen. Mittlerweile spielt Lukaku bei Manchester United - und ist einer der besten Angreifer der Welt.

Doch die vergangene Gala erhält nun einen faden Beigeschmack. Weil Belgiens damaliger Nationaltrainer Marc Wilmots sieben statt der erlaubten sechs Wechsel durchführte, wurde der Begegnung nachträglich die Anerkennung als Freundschaftsspiel verwehrt. Die drei Tore weniger auf dem Konto sorgen nun dafür, dass Lukaku noch nicht offizieller Rekordtorschütze seines Landes ist.

Zwar erzielte der 24-Jährige am Dienstag gegen Japan sein 31. Länderspieltor, nach offizieller Zählung des Weltverbandes FIFA steht Lukaku wegen des Luxemburg-Spiels jedoch nur bei 28 Treffern. Kurios: Mit seinem Tor zog Lukaku ausgerechnet mit Wilmots gleich. Weiterhin an der Spitze liegen Paul Van Himst sowie Bernard Voorhoof (je 30 Tore).