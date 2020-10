In Zukunft sieht der Europapokal im Fußball anders aus. Für die Luxemburger Fußballclubs bringt dies Änderungen mit sich.

Drei Luxemburger Fußballclubs drittklassig

Ab der Saison 2021/2022 wird ein dritter europäischer Fußball-Wettbewerb eingeführt, die Conference League. Nun steht fest, dass der Zweitplatzierte und der Drittplatzierte der BGL Ligue sowie der Pokalsieger in diesem neuen Wettbewerb die erste Qualifikationsrunde bestreiten werden.

Als momentan 34. der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union UEFA stehen Luxemburg drei Startplätze zu. Für Startplätze in der Europa-League-Qualifikation wäre ein Platz unter den Top 15 der Fünfjahreswertung notwendig. Dies ist für ein kleines Land wie Luxemburg kaum zu schaffen.

Europapokalteilnehmer aus Luxemburg, die nicht Meister geworden sind, werden in Zukunft keine Chance mehr haben, in der Europa-League-Qualifikation aufzulaufen. Die Europa League stellt in Zukunft weiterhin den zweitwichtigsten UEFA-Wettbewerb für Clubteams dar. Die Conference League ist darunter angesiedelt.

Meister weiterhin in der Champions-League-Qualifikation

Der Luxemburger Meister tritt weiterhin in der Champions-League-Qualifikation an. Scheitert er dort in der ersten Runde, geht es auch für ihn in die Conference-League-Qualifikation. Wird er erst in einer späteren Phase der Champions-League-Qualifikation ausgeschaltet, rutscht er in die Europa-League-Qualifikation beziehungsweise Europa-League-Gruppenphase.

Gut aus Luxemburger Sicht ist, dass in Zukunft insgesamt 96 Teams wettbewerbsübergreifend (Champions League, Europa League und Conference League) die Gruppenphase bestreiten. Bislang waren es nur 80 (Champions League und Europa League).

F91 zwei Mal in der Gruppenphase der Europa League

F91 hatte in der jüngeren Vergangenheit zwei Mal das Kunststück geschafft, die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs zu erreichen. In den Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 lief man in der Europa League auf und konnte dort mit attraktiven Gegnern wie AC Mailand oder FC Sevilla die Klingen kreuzen.

Comment le Progrès est devenu une valeur refuge Le Progrès a bien grandi. La maturité de son groupe et sa politique de transferts intelligente de ces dernières saisons en ont fait un abonné aux joutes européennes.

In Zukunft wird dies schwieriger. In der Gruppenphase der Europa League werden nur noch 32 statt 48 Teams spielen. In der Conference League werden grundsätzlich weniger attraktive Gegner vertreten sein. Die Conference League wurde von der UEFA eingeführt, um den kleineren Nationen eine Plattform zu bieten, um viele Spiele zu bestreiten. Immerhin könnte es aber auch jeweils ein Team aus den europäischen Topligen (Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien) in die Conference- League-Gruppenphase schaffen.

